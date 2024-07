Vous n'échapperez plus à ChatGPT, même à bord de votre voiture Peugeot, qui intègre le robot conversationnel

Plus globalement, ChatGPT est une nouvelle fonctionnalité du Peugeot I-Cockpit, qui est l'assistant vocal embarqué du constructeur. Si vous souhaitez utiliser ChatGPT, il vous suffit alors de dire « OK Peugeot », et de faire votre demande, pour que l'IA entre en action et rende vos trajets plus ludiques que jamais. Pratique, à l'heure des vacances d'été…