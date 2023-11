Profitant du chaos chez OpenAI (ChatGPT), Anthropic lance Claude 2.1, encore plus fiable et performant

Avec Claude 2.1, les taux d'hallucinations sont divisés par deux, prétend Anthropic. Cela signifie qu'il va générer de fausses informations deux fois moins souvent que Claude 2.0. Tous les modèles de langage souffrent aujourd'hui de ce phénomène, avec des réponses parfois totalement inventées dont on ne comprend pas bien sur quoi elles se basent.

La société évoque par ailleurs des « améliorations significatives en matière de compréhension et de synthèse, notamment pour les documents longs et complexes qui exigent un haut degré de précision, comme les documents juridiques, les rapports financiers et les spécifications techniques ». Dans ce contexte, Claude 2.1 jouit d'une réduction de 30 % des réponses incorrectes et d'un taux de conclusion erronée 3 à 4 fois inférieur à la version précédente.