Face à GPT-4, il y a Claude, ce nouveau chatbot "utile, honnête et inoffensif" soutenu par Google

Claude a été durant les mois précédents mise à l'essai par plusieurs partenaires d'envergure comme Quora, Notion ou bien le moteur de recherche DuckDuckGo, qui vient tout juste de présenter son outil DuckAssist.

Résultat, selon Anthropic, Claude serait moins « susceptible de produire des résultats nocifs ». Une exigence qui n'aurait en rien réduit la qualité de la technologie, puisque dans le même temps, il « serait plus facile de converser avec [elle] ».

Comme plusieurs autres chatbots, elle offre des réponses aux questions posées, produit des résumés, peut servir d'assistant pour l'écriture ou générer du code. Il est aussi possible d'adapter le ton, la personnalité et le comportement de l'IA, qui se décline sous deux formes : Claude, et une version plus légère, Claude Instant.