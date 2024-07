IA : l'application Claude enfin disponible sur Android

Les grandes IA génératives connues largement du public sont, d'abord et avant tout, ChatGPT, et Gemini, le bébé de Google. Mais dans ce domaine, il existe aussi des alternatives particulièrement intéressantes, comme celle qui est développée par la start-up Anthropic, à savoir Claude. Et si jamais vous faites partie de cette majorité de la population mondiale qui a un smartphone Android, vous allez pouvoir aujourd'hui télécharger l'application dédiée !