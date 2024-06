IA : le nouveau Claude 3.5 Sonnet, meilleur encore que GPT-4o ?

Aujourd'hui, Anthropic marque un grand coup avec son nouveau chatbot Claude 3.5 Sonnet. Une IA qui a été présentée comme un outil extrêmement efficace, avec ses particularités même difficiles à retrouver ailleurs. Si l'on en croit ainsi la start-up américaine, Claude 3.5 Sonnet échapperait aux écueils de nombre d'IA, et produirait du contenu de manière extrêmement fluide.

« [L'IA] fait preuve d'une nette amélioration dans la compréhension des nuances, de l'humour et des instructions complexes, et il est exceptionnel dans la rédaction d'un contenu de haute qualité avec un ton naturel et compréhensible » vante ainsi l'entreprise. Cette nouvelle IA fonctionnerait en plus deux fois plus vite que la meilleure version précédente d'Anthropic, à savoir Claude 3 Opus.