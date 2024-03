Anthropic l'affirme : son modèle Claude 3 surpasse GPT-4, avec des capacités "quasi humaines"

Trois modèles sont annoncés : Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet et Claude 3 Opus. Le modèle Opus est le plus avancé de la série, « présentant des niveaux de compréhension et d’aisance quasi-humains sur des tâches complexes, se rapprochant de l’intelligence générale », loue Anthropic.

Connaissances, capacité à résoudre un problème mathématique, génération de code, aptitude à simuler le raisonnement… Claude 3 Opus obtient de meilleurs scores que GPT-4 sur bon nombre de critères clés sur les principaux outils de benchmark.

L'entreprise promet également des résultats quasi instantanés pour des tâches telles que la discussion client en direct, la complétion automatique et l'extraction de données.