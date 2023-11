Microsoft est tellement fière de Copilot qu'elle va l'ajouter à Windows 10

Windows 10, le système d'exploitation Microsoft le plus populaire au monde, est installé sur plus d'un milliard de PC actifs. Malgré la mise à niveau vers Windows 11, cette version Windows a encore de beaux jours devant elle, avec des mises à jour prévues jusqu'en 2025. Ce système d'exploitation offre des fonctionnalités uniques telles que la saisie tactile et la reconnaissance faciale Windows Hello. Parmi les autres fonctionnalités clés, citons un outil de capture d'écran revu et une meilleure disposition des fenêtres.