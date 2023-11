La part de marché de Windows 11 grimpe timidement en octobre, Windows 10 toujours au top !

Dans un peu moins de deux ans, Windows 10 ne sera officiellement plus supporté par Microsoft. Pourtant, plus de huit années après ses premiers pas, les parts de marché démontrent, encore aujourd'hui, une large domination de l'OS lancé en 2025. Avec plus 69,35 % de PDM pour le mois d'octobre 2023 (contre 72 % en septembre), Windows 10 n'a rencontré qu'une légère baisse (étant donné son ancienneté) et trône toujours à la première place, loin, très loin devant son petit frère.