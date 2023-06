Windows 11 passe un cap chez les joueurs !

Ce n'est un secret pour personne, depuis son lancement en octobre 2021, Windows 11 a rencontré de nombreuses difficultés à séduire les utilisateurs et les utilisatrices. Si, au fil des mises à jour, l'OS a commencé à gagner en popularité, force est de constater que la transition de Windows 10 vers la nouvelle version demeure toujours quelque peu laborieuse. De toute évidence, ce constat s'applique également aux joueurs PC. En février dernier, soit près d'un an et demi après son déploiement, seulement 30 % des joueurs Steam affirmaient être passés sous Windows 11.