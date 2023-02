Désolé Windows 11, les joueurs PC ne t'aiment toujours pas et préfèrent...

Déployé il y a maintenant plus de 2 ans, Windows 11 a encore du mal à convaincre, entre autres, les joueuses et joueurs PC. Selon la dernière étude de Steam, il n'est présent que sur 30 % des machines sondées, contre un écrasant 63,46 % pour son grand frère Windows 10. OSX et Linux sont très loin derrière, respectivement à 2,61 et 1,38 %.

Ce n'est pourtant pas faute de la part de Microsoft d'avoir essayé d'attirer les gamers PC sur son dernier système d'exploitation. Les promesses de performances optimisées, ou encore de la fonctionnalité DirectStorage plus efficace sur Windows 11 pour de meilleurs temps de chargement n'ont pourtant pas convaincu grand monde de sauter le pas.

On retrouve ce constat ailleurs que sur les PC gamers, puisque Windows 11 représente aujourd'hui, selon Statcounter, seulement 18,12 % des parts de marché relatives à Windows, contre 68,86 % en faveur de Windows 10.