Jouer sur Linux, c’est possible : on a essayé et on a adoré !

Quand on parle gaming, on pense rarement à GNU/Linux comme premier choix. Windows et MacOS restent les plateformes privilégiées des joueurs purs et durs. L’échec des Steam Machines il y a quelques années semblait d’ailleurs avoir enfoncé le dernier clou dans le cercueil du jeu linuxien... Et pourtant, il se pourrait bien que le vent tourne dans les années à venir. Petite rétrospective d’un mois entier à jouer sur un PC Ubuntu.

Il y a quelques semaines, suite à un énième bug sous Windows 10, j’ai décidé de repasser entièrement sous Ubuntu. La mort dans l’âme, je me préparais à dire adieu à ma bibliothèque Steam et autres jeux accumulés ces dernières années...

Ce n’est pas mon premier passage sur une distribution GNU/Linux, loin de là. Mais jamais je n’ai réussi à profiter de mes jeux préférés de façon décente. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Vous n’imaginez pas quelle fut ma joie quand j’ai découvert que non seulement une grande partie de ma bibliothèque Steam fonctionnait, mais qu’en plus j’allais obtenir sur certains titres de meilleures performances qu’avec Windows 10 !

Alors oui, tout n’est pas parfait et il reste encore du chemin à accomplir avant que GNU/Linux ne rattrape vraiment Windows 10 et MacOS. Malgré tout, il est dès maintenant possible de jouer à des milliers de jeux sur presque n’importe quelle distribution Linux. Je vous explique tout ça en détail pas plus tard que maintenant !