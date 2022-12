Windows 11 en 2022 : un pas en arrière, deux pas en avant ? On fait le bilan... presque calmement

S'il y a bien eu quelques améliorations par petites touches durant l'été, il faudra attendre septembre pour le vrai gros morceau : la version 22H2. Cette première mise à jour majeure est venue accompagnée (au compte-goutte jusqu'à octobre, avec le déploiement dans un second temps de la mise à jour Moment 1) de beaucoup d'améliorations. Nouvelles options pour le menu Démarrer, plus de possibilités pour organiser ses fenêtres, onglets dans l'explorateur de fichiers (!!), barre des tâches un peu enrichit, menus des Réglages plus cohérents, interface mieux unifiée… il y a de quoi se réjouir. Impossible également de ne pas relever le début du déploiement du support des applications Android au sein de l'OS.

2022 aura été l'occasion pour la firme de Remond de revoir sa stratégie de mise à jour de Windows, avec un patch majeur par an complété par de plus petites mises à jour de fonctionnalités (baptisées Moment, donc) par la suite. Une décision plutôt intéressante, qui n'empêche évidemment pas les classiques rustines de sécurité et les patchs en avance pour les plus pressés dans Windows Update.