Windows 11 : le Media Player fait peau neuve !

La firme américaine a conçu ce nouveau Media Player de manière à rendre l’écoute et le visionnage de contenu multimédia plus agréable sur Windows 11. Avec ce nouveau lecteur, les utilisateurs peuvent avoir accès à une bibliothèque musicale complète. Ils pourront lire, créer et même gérer leur contenu multimédia plus rapidement. De plus, toutes les musiques et les vidéos de leur ordinateur apparaîtront automatiquement dans la bibliothèque de cette application.