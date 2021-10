Le Windows Store de Windows 11 débarque sur Windows 10, d'abord chez les testeurs

Outre son design et sa navigation améliorés, cette nouvelle version du Microsoft Store permet enfin aux utilisateurs de télécharger directement les applications EXE et MSI des éditeurs. Plus ouverte, la boutique prend également en charge les formats Win32 et Progressive Web Apps (PWA), en plus des Universal Windows App (UWP). En d’autres termes, le store accueille désormais toute une variété d’applications autrefois absentes à l’instar de VLC , TikTok , Discord ou Zoom mais aussi les boutiques tierces comme l’Epic Games Store ou l’Amazon Store, et les navigateurs internet alternatifs comme Opera.