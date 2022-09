Selon Microsoft, Windows 11 serait la version de son OS la plus sécurisée n'ayant jamais existé

Comme toujours, la mise à jour 22H2 de Windows 11 apporte son lot de nouvelles fonctionnalités. En termes de sécurité, Microsoft y améliore son outil de protection intelligent Smart App Control, qui bloque toute application ou logiciel potentiellement malveillant avant que vous n'ayez pu l'opérer.

En plus de protéger vos données locales, la firme de Redmond se concentre également sur votre sécurité dans le cloud : Defender étend désormais son champ d'application à Microsoft 365 version Famille et Personnel, ainsi qu'aux appareils sous Android, iOS et Mac.