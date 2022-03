Microsoft Defender : vers une sécurité renforcée et un bouclier plus évolué ?

C’est via Twitter, par l’intermédiaire de David Weston, l’un des responsables de la sécurité chez Microsoft, que nous avons eu vent de cette nouvelle mise à jour. Comme annoncé par ses soins, cette update rend la liste de blocage plus agressive et vous permet ainsi de lutter contre les pilotes présentant des vulnérabilités de sécurité. Car en effet, si les attaques peuvent aujourd'hui se matérialiser sous bien des formes, il est de plus en plus récurrent de voir des pilotes infectés.