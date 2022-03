Windows Insiders : une nouvelle version de Microsoft Defender est en test sur PC et smartphone

« Les Windows Insiders peuvent télécharger et tester en avant-première Microsoft Defender, une nouvelle application Windows, Android et iOS qui vous aide à protéger vos données et appareils, ainsi que ceux de votre famille, contre les menaces en ligne. Microsoft Defender vous offre la possibilité de visualiser et de gérer votre sécurité en ligne dans un tableau de bord central, sur vos appareils et ceux des membres de votre famille. Vous bénéficiez en outre de protections supplémentaires contre les logiciels malveillants et le phishing sur vos appareils mobiles. La possibilité de visualiser les appareils de votre famille n'est actuellement disponible que dans l'application Windows. La preview de Microsoft Defender est disponible en anglais et aux États-Unis uniquement pour l'aperçu ».