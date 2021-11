Windows 10 : Microsoft déploie enfin l'attendue 21H2

Windows 10

Windows 10 a des concurrents. Mais il reste une référence pour le grand public. Avec cette version de Windows, c’est la garantie de pouvoir utiliser tous les logiciels (et les jeux) et les périphériques que l’on veut sans trop de soucis d’installation. Il existe des Macs surpuissants comme alternatives, mais ils restent très onéreux et la compatibilité matérielle et logicielle n'est pas aussi étendue (en matière de vidéo, les Mac restant cependant une valeur sure). Reste le talon d’Achille du géant américain : son Windows 10 est encore plus curieux que ses OS précédents !