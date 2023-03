Windows 11 : quoi de neuf dans la dernière mise à jour ?

La mise à jour KB5023706, que vous pouvez télécharger en cliquant ici ou en source ci-dessous, pour Windows 11 22H2 est donc principalement un concentré des apports de Moment 2. On y trouve notamment l'ajout d'une nouvelle barre des tâches optimisée pour les appareils tactiles. Par ailleurs, Windows Studio s'équipe d'un panneau de paramètres rapides sur cette dernière qui lui permettra d'appliquer certains effets sur la caméra comme un effet de flou ou d'annulation de bruits de fond sur le micro.

Autre gros morceau de cette mise à jour cumulative : l'ajout du support de widgets tiers dans le panneau attitré. Les applications peuvent désormais proposer des widgets à épingler au tableau, comme c'est le cas pour Messenger (Meta) ou Spotify.

Le gestionnaire des tâches devient également plus intuitif et se dote d'une barre de recherche pour une navigation simplifiée. De plus, le contrôle à la voix s'agrémente de nouvelles commandes pour une utilisation plus complète sur ce terrain. Même constat pour les utilisateurs malvoyants, avec une expérience braille améliorée.

Enfin, qui dit mise à jour, dit correctifs, avec notamment une copie des fichiers enfin réparée ! Un autre s'intéresse à des crashs occasionnés en regardant une vidéo HDR, et un autre encore s'attaque à un bug relatif à la connexion par un code PIN ou à la lecture d'empreinte digitale.