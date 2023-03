Windows 11 : ça y est, la copie de fichier est réparée !

Baptisée KB5022913, cette mise à jour optionnelle du kernel, que vous pouvez télécharger en passant par l'ancre de lien ci-devant ou par le lien cité en source ci-dessous, entend ainsi corriger le problème de copie ralentie des fichiers volumineux.

Plusieurs utilisateurs ayant installé cette mise à jour rapportent une nette amélioration sur ce terrain. S'il est déjà possible de corriger le problème en téléchargeant la mise à jour seule, il s'agit d'une version précoce en « preview ».

Pour plus de sûreté (si une telle chose existe sur Windows 11), il pourrait être plus prudent d'attendre la mise à jour cumulative qui arrive et sera déployée le mardi 14 mars. Si toutefois, vous expérimentez une copie de fichiers ralentie qui vous est intolérable, un correctif « relativement » stable est là pour (enfin) pallier ce problème présent depuis déjà des mois.