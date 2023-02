Windows 11 : tout savoir sur la dernière mise à jour de février !

Le 9 mai prochain, la version 20H2 de Windows 10 arrivera au terme de son support. Les clients utilisant cette version devront alors basculer vers une version plus récente du système d'exploitation s'ils souhaitent pouvoir continuer à utiliser Windows en toute sécurité. Ainsi, si vous n'avez pas encore franchi le pas vers Windows 11, vous pouvez d'ores et déjà télécharger et installer la dernière mise à jour publiée par la firme américaine, à savoir KB5022906.