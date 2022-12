Sécurité et performances : mettez à jour votre Windows 11

Avec la mise à jour KB5021255, Microsoft liste 29 améliorations et corrections, dont 9 principales. Un bug du gestionnaire de tâches, qui pouvait afficher des éléments dans une mauvaise couleur, est ainsi rectifié. Plus intéressant, les abonnés à OneDrive profiteront maintenant d'alertes sur la page Système lorsque leur niveau de stockage sera proche de sa limite. Il est également plus aisé de voir son niveau de stockage total en cas de multiples abonnements.