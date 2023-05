Mettez à jour Windows 11 pour résoudre ces problèmes !

Aujourd'hui même, nous avons pu découvrir un aperçu vidéo du nouvel Explorateur de fichiers de Windows 11. Annoncé depuis maintenant de nombreux mois, celui-ci devrait proposer une interface modernisée qui s'intégrera de façon plus harmonieuse au reste des éléments du système d'exploitation. Mais malgré les nombreux efforts fournis par la firme de Redmond pour apporter de nouvelles fonctionnalités à son OS, il faut dire que ce dernier rencontre régulièrement quelques soucis plus ou moins contraignants, qui peuvent parfois nécessiter un certain temps avant d'être corrigés.