Windows 11 : la dernière mise à jour cause de gros problèmes

Concernant les soucis de performances, certains SSD semblent être victimes de sérieux ralentissements. Les PC peuvent alors être plus lents à démarrer et certaines applications mettent un certain temps avant de se lancer. Si le problème peut être résolu en désinstallant la mise à jour, différents messages d'erreur (0x80070103, 0x8000ffff, 0x80073701, 0x8007007e, 0x800f081f) affectent certains clients cherchant à télécharger la mise à jour sur leur ordinateur. De plus, les outils Start11, StartAllBack et ExplorerPatcher peuvent rencontrer des dysfonctionnements suite à l'installation de KB5023706.