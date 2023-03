Windows 11 : en route vers une grosse mise à jour pour octobre !

Si cela ne fait qu'un peu plus d'un an que Windows 11 a été déployé, les rumeurs évoquent déjà une sortie de Windows 12 pour 2024. Microsoft, qui a récemment revu son calendrier de publication des mises à jour de fonctionnalités, en passant de deux par semestre à une seule par an, envisagerait d'ailleurs d'intégrer l'intelligence artificielle au cœur même de son futur OS.