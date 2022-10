La mise à jour 22H2 de Windows 10 arrive ! Les ISO sont prêtes

Sur le site TechBench ont été repérés deux fichiers ISO pour Windows 10 22H2, confirmant l'éminence de la disponibilité officielle de la mise à jour. Pour Windows 11 22H2, c'est déjà par ce biais que nous avions pu anticiper la sortie de l'update, qui avait finalement été lancée quelques jours plus tard.

On peut donc s'attendre à ce que Microsoft lance le déploiement dans le courant de cette semaine. Vous pourrez alors installer la dernière version de Windows 10 via les méthodes habituelles, passer par Windows Update restant le plus pratique pour les initiés.

Notez que les liens Windows 10 22H2 sur TechBench sont inactifs, vous ne pouvez donc pas tout de suite télécharger les fichiers ISO par cet intermédiaire. Ils ne sont qu'une indication que la mise à jour est très proche.