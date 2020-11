Windows 10 : le Patch Tuesday de novembre mérite votre attention, des correctifs en nombre

Pas d’inquiétude, nous sommes vendredi, et normalement, votre ordinateur a déjà téléchargé sa mise à jour cumulative tout seul via Windows Update. En fonction de la version Windows 10 de votre machine, la mise à jour varie. Vous retrouverez le code porté par cette mise à jour pour chaque version de l’OS en fin d'article. Mais avant ça, petit tour des changements qui ne se résument pas à la correction de bugs et de vulnérabilités.