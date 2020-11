Le bug du dossier Windows.old insupprimable est de retour... mais un correctif arrive

En principe, si aucun problème n'est rencontré, le dossier « Windows.old » est supprimé automatiquement au bout de 30 jours, mais il est aussi normalement possible de le détruire avant… afin de récupérer les plus ou moins 20 Go d'espace disque qu'il peut monopoliser.

Pour ce faire, Microsoft recommande l'utilisation de l'outil de « Nettoyage des disques ». Il suffit alors de cliquer sur l'option « Nettoyer les fichiers système » pour que Windows nous offre la possibilité de cocher « Précédente(s) installation(s) de Windows », voire les « Fichiers d'installation temporaires de Windows ».

Problème, dans certains cas, cet outil ne supprime en réalité pas le dossier « Windows.old » et, comme l'explique Windows Latest, certains utilisateurs rencontrent ce fâcheux désagrément depuis déjà plusieurs mois. Rappelons qu'un bug similaire avait émergé en 2016, mais qu'il avait été corrigé par la suite.

Visiblement, le bug refait aujourd'hui surface. Microsoft précise cependant que le problème est d'ores et déjà résolu : la correction est évoquée dans le journal des modifications de Windows 10 Build 20257, une version qui reste pour le moment réservée aux bêta testeurs Windows. Gageons que le déploiement généralisé ne tardera pas trop.