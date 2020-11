Windows 10 : un nouveau gestionnaire de police et un sélecteur de couleur à venir

Selon WindowsLatest, Microsoft devrait introduire un nouveau système de rendu des polices. Les utilisateurs seront ainsi en mesure de changer le texte d'affichage par défaut. Microsoft explique vouloir forcer un lissage symétrique. Il devrait en résulter un meilleur rendu sur les grands écrans.

La société introduira également une nouvelle version de sa palette de couleurs reprenant les codes de Fluent Design. Pour une teinte sélectionnée, il sera possible d'obtenir automatiquement une variante plus ou moins claire avec les valeurs RGB et hexadécimales.

Ces nouveautés sont apparues sur la feuille de route des PowerToys, disponible sur GitHub, et devraient être implémentées en début d'année prochaine.