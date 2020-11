Microsoft va forcer la mise à jour chez les utilisateurs toujours sous Windows 10 1903

Notons d'abord que Microsoft laisse depuis le début le choix aux utilisateurs de Windows 1903 de passer à la dernière version en date de l'OS (20H2), s'ils se donnent la peine de solliciter la mise à jour manuellement depuis les réglages de Windows 10. Si la mise à jour forcée vers 1909 approche pour les PC toujours sous 1903, rien ne vous empêche de passer directement à la mise à jour d'octobre 2020 si vous êtes dans cette situation. Cela vous évitera le désagrément de deux mises à jour consécutives en quelques semaines.

Pour ce faire, il suffit d'aller dans les paramètres de Windows 10, puis dans la rubrique Mise à jour et sécurité. Sous l'onglet Windows Update, vous trouverez la fonction de recherche de mise à jour. Une fois la recherche lancée, il ne restera plus qu'à télécharger et installer la mise à jour d'octobre 2020 pour être entièrement à jour et profiter des dernières fonctionnalités de Windows 10.