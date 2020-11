Windows 10 : Microsoft laisse échapper un aperçu de la refonte arrondie

Une chose est sûre : si ces clichés illustrent la nouvelle interface de Windows 10, alors l'approche de Microsoft reste plus subtile que celle d'Apple.

Pour macOS Big Sur (macOS 11), Apple a pris le parti de changer radicalement l'interface de son système pour la calquer sur celle d'iOS. En plus d'une nouvelle panoplie d'icônes aux couleurs plus vives, le système place des angles arrondis bien plus accentués que ceux illustrés ci-dessus. Des fenêtres d'applications, aux menus contextuels en passant par les widgets du centre de notifications, les angles droits ont tout bonnement disparu !