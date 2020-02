Windows 10 : de nouvelle icônes plus colorées font leur apparition

Pour une expérience plus colorée

Source : The Verge

En décembre dernier , Microsoft avait déjà dévoilé une centaine de nouvelles icônes qui devaient habiller une partie des logiciels compris dans Windows 10. Aujourd'hui, les utilisateurs du programme Insider peuvent déjà apercevoir ces nouveautés. Pour le moment, cela ne concerne que quelques applications sélectionnées par la firme américaine.Donc, la calculatrice, Groove Music, le calendrier, le client courrier, l'enregistreur de voix, l'alarme ainsi que Film & TV auront droit à de nouvelles icônes bien plus colorées. Microsoft prévoit déjà d'élargir ce programme à d'autres logiciels fonctionnant sous Windows 10 plus tard. Les icônes en question seront peut-être familières à certains utilisateurs puisqu'elles sont directement empruntées à Windows 10X Celles et ceux qui participent au programme Windows Insider pourront apprécier ces nouveaux éléments dans quelques heures. Pour le moment, la marque n'a pas dévoilé de date précise pour le déploiement à grande échelle. Il va donc falloir patienter encore un peu...