Fluent Design : les nouveaux icônes Windows arrivent !

Une nouvelle identité pour l'ensemble des produits et services Microsoft

Un ravalement de façade disponible en 2020

Depuis quelques mois, Microsoft revoit la charte graphique de ses différents logiciels. L'éditeur a pour ce faire développé le «», une esthétique basée sur la profondeur, les textures lisses, les jeux de couleurs acidulées, et très éloigné de l'interface Metro, bien plus austère et monochrome.Après avoir revu l' identité visuelle de sa suite Office et de son navigateur web Edge , Microsoft reprend la plume sur Médium pour annoncer la mise à jour de 100 icônes de son système d'exploitation Windows 10.Ces dernières ne seront pas fondamentalement transformées mais remises au goût du jour, avec de nouvelles couleurs et l'ajout de formes arrondies.De nombreuses icônes dans Windows 10 ont plusieurs années au compteur et l'interface générale du système peut paraître confuse voire incohérente. L'objectif de Microsoft est d'unifier l'interface de ses logiciels, quel que soit l'appareil utilisé pour y accéder.», explique Jon Friedman, vice-président de la conception et de la recherche chez l'éditeur.Le développement de Windows 10X, la version de l'OS conçu pour la future tablette à deux écrans Surface Neo, semble avoir accéléré ce processus avec en prime la création d'un nouveau logo pour Windows. Si la forme ne change pas, il troquera sa couleur bleue unique par un dégradé de bleu pensé comme plus moderne et plus attractif pour les utilisateurs.La mise à jour visuelle de Windows 10 sera déployée progressivement au cours de l'année 2020 à travers plusieurs mises à jour.