De nouvelles icônes destinées à Windows 10X se montrent

Windows X va exiger de nouvelles icônes avec la disparition des « Tuiles »



Source : Neowin

Depuis quelques années, Microsoft développe et déploie de manière très progressive Fluent Design. Cette charte graphique, jouant sur les couleurs qui symbolisent chaque application et les volumes tend à s'éloigner du flat design, très à la mode ses dernières années.Si l'éditeur a déjà procédé au remplacement des icônes de sa suite Office l'année dernière pour des versions épousant les codes du Fluent Design, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et Neowin a mis la main sur trois nouveaux logiciels qui vont avoir le droit à un petit lifting dans les prochains mois pour s'adapter au nouveau système Windows X.Cette variante de Windows 10 a été développée pour la Surface Neo, cette tablette pliable présentée en début de mois par Microsoft. Ne possédant pas de menu Démarrer ou de « Tuiles », l'éditeur va revoir les icônes des logiciels Maps, Alarms et People, qui gagnent en couleur et en rondeur tout en leur donnant une apparence bien plus chaleureuse qu'aujourd'hui.Le lancement de la Surface Neo n'est pas prévu avant la fin de l'année 2020, ce qui laisse de nombreux mois aux créatifs pour revoir la plupart des services inclus dans le système d'exploitation.