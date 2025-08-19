CHP1

C’est vraiment à se demander comment et par qui sont codées leur MAJ. C’est Copilot qui est aux commandes?

Après la KB5063878 qui cause de graves soucis sur certains SSD (voire les détruit), voila la KB5063709 qui empêche le PC de redémarrer.

A quand la KB qui ordonne au PC de s’autodétruire?

Heureusement, mon PC refuse obstinément de les installer (erreur d’installation)… Allez savoir pourquoi… pourtant j’ai désinstallé toutes les références à Copilot.