Un bug détecté dans le dernier Patch Tuesday empêche les utilisateurs et utilisatrices de réinitialiser ou de restaurer leur système sous Windows 10 et 11. Microsoft a reconnu le problème et promet une solution rapide.
- Les mises à jour KB5063709 et KB5063875 du Patch Tuesday du 13 août empêchent la réinitialisation et la récupération sous Windows 10 et 11.
- Le bug affecte plusieurs éditions (Windows 11 22H2/23H2, Windows 10 22H2, LTSC 2019/2021) mais pas les serveurs ni Windows 11 24H2.
- Microsoft a reconnu le problème et prépare un correctif hors cycle à déployer avant le prochain Patch Tuesday le 9 septembre 2025.
La mise à jour de sécurité publiée le 13 août dernier devait corriger plusieurs vulnérabilités dans Windows 10 et Windows 11, mais depuis son installation, de nombreux retours font état d’un dysfonctionnement pour le moins problématique. Sur plusieurs versions du système toujours pleinement prises en charge, les fonctions de réinitialisation et de récupération ne répondent plus. Microsoft vient de confirmer le bug et s’engage à publier un correctif d’urgence dans les prochains jours.
Redmond, on a un problème : la réinitialisation système ne répond plus
C’est dans une note publiée sur son tableau de bord Windows Release Health que Microsoft a confirmé l’incident. En cause, les mises à jour KB5063875 et KB5063709, déployées lors du dernier Patch Tuesday, qui, une fois installées, bloquent les procédures de réinitialisation ou de récupération de s’exécuter correctement sur Windows 11 comme sur Windows 10.
Dans le détail, le bug se manifeste dès lors que l’on tente de réinitialiser le système depuis les paramètres, d’utiliser l’outil de résolution de problèmes intégré à Windows Update ou encore d’exécuter un effacement à distance via RemoteWipe CSP. Dans tous les cas, l’opération échoue sans prévenir, empêchant tout retour à un état propre du système.
La panne concerne plusieurs versions du système, notamment Windows 11 22H2 et 23H2, Windows 10 22H2, ainsi que les éditions LTSC 2019 et 2021, en versions Enterprise et IoT Enterprise. Les éditions serveur, en revanche, ne sont pas impactées, au même titre que – fait suffisamment rare pour être souligné – Windows 11 24H2, pourtant souvent critiquée pour ses bugs à répétition.
Un correctif hors cycle en préparation
Face à la multiplication des signalements, Microsoft indique avoir pris la mesure du problème et travaille sur un correctif hors cycle, qui devrait être déployé avant le prochain Patch Tuesday, prévu pour le 9 septembre 2025. Pour rappel, ce type de mise à jour, dite out-of-band, est réservé aux correctifs jugés trop urgents pour attendre le calendrier habituel.
Pour l’heure, aucune solution temporaire n’a été proposée, et Redmond recommande de patienter jusqu’à la publication du patch. En attendant, les fonctions de remise à zéro ou de restauration d’urgence restent fortement compromises sur les versions concernées. Pour les particuliers comme pour les entreprises, mieux vaut donc repousser toute procédure de réinitialisation jusqu’à nouvel ordre.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces