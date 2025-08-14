Les utilisateurs de Windows 11 font face à un nouveau problème d’affichage dans l’Observateur d’événements. Après avoir déjà rencontré une situation similaire, Microsoft invite une fois de plus ses clients à ignorer cette alerte.
- Un nouveau bug d’Observateur d’événements sur Windows 11 24H2 génère l’ID 57 lié à CertificateServicesClient (CertEnroll).
- L’erreur mentionne l’échec d’initialisation du fournisseur Microsoft Pluton Cryptographic Provider, sans affecter réellement les composants Windows.
- Microsoft travaille sur un correctif prochainement ; aucun geste requis pour les utilisateurs ou administrateurs, il suffit d’ignorer l’alerte.
L'histoire se répète pour Windows 11 : après avoir résolu un premier incident lié au pare-feu Windows en juillet dernier, Microsoft doit faire face à une nouvelle anomalie dans l'Observateur d'événements qui affecte spécifiquement la version 24H2 du système d'exploitation.
Windows 11 : un bug déjà vu le mois dernier inquiète à nouveau les utilisateurs
Le tableau de bord Windows Release Health de Microsoft signale désormais un nouveau bug touchant l'Observateur d'événements. Cette fois, l'erreur concerne CertificateServicesClient (CertEnroll) et génère l'ID d'événement 57. Le message d'erreur accompagnant cet événement indique que « le fournisseur Microsoft Pluton Cryptographic Provider n'a pas été chargé car l'initialisation a échoué ». Cette entrée s'affiche systématiquement dans l'Observateur d'événements lors de chaque redémarrage du périphérique. Cependant, Microsoft rassure sa clientèle en précisant qu'aucun composant Windows n'est réellement affecté par cette anomalie.
La firme de Redmond souligne que cette entrée provient en réalité d'une fonctionnalité en cours de développement, reproduisant le schéma observé avec le problème du pare-feu Windows survenu plus tôt dans l'année. Les utilisateurs concernés sont ceux ayant installé la mise à jour preview non-sécuritaire KB5062660 de juillet ou la mise à jour Patch Tuesday d'août 2025, disponible depuis mardi dernier. Notez que l'incident se limite exclusivement à Windows 11 version 24H2.
L'Observateur d'événements de Windows 11 s'affole, mais Microsoft préfère rassurer
La posture adoptée par Microsoft face à ce dysfonctionnement n'est pas sans rappeler celle adoptée en juillet dernier avec l'erreur du pare-feu Windows. À ce moment-là, l'entreprise dirigée par Satya Nadella avait d'abord confirmé l'existence du problème en juillet, puis annoncé par erreur sa résolution lors du Patch Tuesday du même mois, avant de finalement corriger le bug fin juillet.
Pour ce nouveau problème, Microsoft assure que ses équipes travaillent sur un correctif qui sera déployé dans une prochaine mise à jour, sans toutefois communiquer de calendrier précis. L'entreprise insiste sur le fait qu'aucune action n'est requise de la part des administrateurs informatiques ou des utilisateurs finaux.
En d'autres termes, si vous êtes confronté à ce message d'erreur depuis l'Observateur d'événements, n'en tenez tout simplement pas compte et patientez sagement la publication du correctif. Gageons à présent que le remède ne sera pas pire que le mal…