La posture adoptée par Microsoft face à ce dysfonctionnement n'est pas sans rappeler celle adoptée en juillet dernier avec l'erreur du pare-feu Windows. À ce moment-là, l'entreprise dirigée par Satya Nadella avait d'abord confirmé l'existence du problème en juillet, puis annoncé par erreur sa résolution lors du Patch Tuesday du même mois, avant de finalement corriger le bug fin juillet.

Pour ce nouveau problème, Microsoft assure que ses équipes travaillent sur un correctif qui sera déployé dans une prochaine mise à jour, sans toutefois communiquer de calendrier précis. L'entreprise insiste sur le fait qu'aucune action n'est requise de la part des administrateurs informatiques ou des utilisateurs finaux.

En d'autres termes, si vous êtes confronté à ce message d'erreur depuis l'Observateur d'événements, n'en tenez tout simplement pas compte et patientez sagement la publication du correctif. Gageons à présent que le remède ne sera pas pire que le mal…