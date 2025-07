Depuis l’installation de la mise à jour facultative de juin (KB5060829) pour Windows 11 24H2, certaines machines affichent de manière répétée un message d’erreur lié au pare-feu dans le journal des événements de sécurité. L’entrée est identifiée sous le numéro 2042, libellée « Config Read Failed » et accompagnée du message « More data is available ». Elle apparaît systématiquement à chaque redémarrage du PC, et a déjà commencé à coller quelques sueurs aux admisys.