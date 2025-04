La firme de Redmond a annoncé un blocage temporaire de la mise à jour Windows 11 version 24H2 pour certains appareils, y compris des modèles récents. L’entreprise pointe du doigt un problème de compatibilité avec un pilote essentiel à la sécurité, sprotect.sys, qui peut entraîner des erreurs critiques. Ce driver, intégré dans des logiciels de sécurité ou solutions professionnelles, provoque des écrans bleus ou noirs, rendant les appareils inutilisables. « Cette anomalie rend les appareils concernés non réactifs et provoque un écran bleu ou noir », comme précisé par Microsoft.



Le pilote incriminé, utilisé pour la protection par chiffrement, est fourni par la société SenseShield Technology Co. Il est intégré automatiquement lors de l’installation de plusieurs applications, ce qui étend potentiellement la portée du problème à un grand nombre de systèmes. L’entreprise américaine a donc mis en place une mesure de restriction via Windows Update, identifiée sous le numéro 56318982 pour les administrateurs IT.