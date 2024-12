Microsoft précise que les utilisateurs qui ont installé ces versions problématiques depuis Windows Update ou en passant par le Microsoft Update Catalog ne sont pas concernés par ce bug. Il est aussi indiqué que le Patch Tuesday de décembre 2024 peut être installé depuis un support sans crainte, l'anomalie ayant été corrigée sur cette version.

Si vous installez Windows 11 24H2 sur votre ordinateur avec une méthode posant un problème, veillez donc bien à choisir une version du système d'exploitation récente, comprenant la mise à jour de sécurité mensuelle publiée le 10 décembre 2024, ou ultérieure.

Pour les PC qui sont déjà sous Windows 11 24H2 avec Patch Tuesday d'octobre ou de novembre 2024, et qui ne peuvent plus être mis à niveau, Microsoft étudie la situation pour tenter de corriger le bug. L'entreprise promet de fournir plus d'informations à ce sujet quand elle en saura plus.