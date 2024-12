20 mai 2024 : Microsoft tient son Surface Event, et les attentes sont élevées. C’est alors que Microsoft décide de gratifier le monde d’une petite surprise et sort de son chapeau… Recall, une fonctionnalité dopée à l’IA avec laquelle l’entreprise espère bien faire le buzz. Et c’est exactement ce qui s’est produit. Mais pas tout à fait de la manière envisagée par Redmond.

De fait, Recall emballe autant qu’elle inquiète. Rapidement, on s’interroge sur les garanties de sécurité et de confidentialité sur lesquelles Microsoft a visiblement oublié de se pencher. Historisation de données extrêmement sensibles, base de données non chiffrée, activation par défaut, intégration en dur dans le système, Redmond se prend une volée de bois vert et finit par reporter son déploiement à une date indéterminée. Quelques semaines durant, on n’entend plus parler de Recall.

À la rentrée, l’entreprise remet le couvert et confirme avoir corrigé les problèmes majeurs remontés jusqu’à présent. Activation manuelle, chiffrement dans le TPM, filtres – à moitié fonctionnels – destinés à empêcher la capture d’éléments confidentiels, désinstallation possible – mais pas pour tout le monde – Recall tente de se racheter une conduite, mais les internautes n’en veulent toujours pas. Pas grave, Microsoft y va quand même, et démarre la phase de test fin novembre.