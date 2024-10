Les BOSD ne surprennent plus personne. Aussi serez-vous enchantés d’apprendre que Windows 11 24H2 se renouvelle. Cette fois-ci, la dernière version du système d’exploitation semble causer des interférences avec la connexion Internet filaire et sans fil de certains internautes. En cause, un problème de configuration critique, qui empêche les PC affectés de recevoir une IP valide du routeur ou du serveur DHCP.