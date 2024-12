Dans le détail, Copilot Vision devrait permettre de pousser les fonctionnalités de Copilot un cran au-dessus de ce qu’il est aujourd’hui autorisé à faire. Directement intégrée au navigateur, cette version plus évoluée de l’IA devrait être en mesure de lire et de comprendre tout ce que vous consultez en ligne – texte, images, vidéos – pour répondre à vos questions les plus spécifiques et fournir des recommandations ultra-personnalisée en temps réel. L’outil prend en charge les commandes écrites et vocales, ce qui devrait contribuer à fluidifier l’expérience générale.