L'IA Copilot de Microsoft est déjà disponible sur Edge ! Comment ça marche ?

L'IA Copilot a été développée pour réaliser des milliers de tâches différentes dans le but de fluidifier les interactions entre les internautes et le navigateur. Comme les modèles d'IA générative, elle est programmée pour comprendre le langage humain écrit. L'échange se fait à travers une simple fenêtre de chat (voir la capture d'écran ci-dessous) accessible à tout moment. Grâce à Copilot, Microsoft Edge devient plus interactif et offre une expérience utilisateur plus agréable.