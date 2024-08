En appuyant sur ce bouton, Copilot analysera en un clin d'œil l'ensemble du texte présent dans le PDF, et fera apparaître les mots-clés et les phrases les plus importants. Il sera ensuite possible de cliquer sur ces mots-clés afin d'obtenir de la part de Copilot des descriptions sous forme de texte expliquant la teneur de ces mêmes mots-clés.

Avec les compétences de Copilot qui ne cessent de s'améliorer au fil du temps, on peut par ailleurs s'attendre à moyen terme à voir arriver sur Edge de plus en plus de fonctionnalités issues de l'IA. De quoi permettre au navigateur ne pas se faire distancier par des concurrents comme Opera, et son navigateur Opera One ?