En février dernier, la fondation Mozilla publiait une mise à jour de Firefox qui améliorait la gestion des PDF. À titre d'exemple, il est désormais possible de surligner et de marquer les passages importants de vos documents. Visiblement inspirée par son concurrent, Microsoft planche à son tour sur plusieurs nouveautés à destination de son navigateur Edge. Parmi les nouveautés en préparation, on retrouve notamment une fonctionnalité visant à résoudre les problèmes actuels de détection et de traduction des langues dans les fichiers PDF.

Actuellement, force est de constater que la traduction automatique de Microsoft Edge peut parfois s'avérer imprécise, particulièrement lorsque le texte est dans une langue autre que l'anglais. La fonctionnalité dénichée par Windows Latest sous le nom "msPdfLanguageDetection" dans la version Canary de Edge devrait donc permettre de remédier à ce problème en améliorant la capacité du navigateur à détecter les langues.