Microsoft Edge va s'enrichir de 3 nouvelles fonctionnalités pour vous faciliter la vie

D’ores et déjà accessibles auprès des clients d'Edge depuis le canal Canary (version 105), ces fonctionnalités devraient officiellement débarquer au cours du mois d’août prochain pour l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices du navigateur web. À noter enfin que Neowin a également signalé la présence d'une horloge mondiale, d'un dictionnaire et d'un traducteur.