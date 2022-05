Microsoft Edge va permettre de partager des fichiers et des notes entre différentes appareils

Pour l'instant limitée à certains utilisateurs de Edge Canary (v.104), cette nouvelle fonctionnalité de partage et stockage de fichiers entre plusieurs appareils concerne aussi les notes. Neowin explique ainsi qu'il est possible de synchroniser une note en la tapant simplement via une message box accessible dans le panneau latéral « Drop ».

Pour cette nouvelle fonction, Microsoft s'inspire clairement des « Messages enregistrés » proposés par le service de messagerie chiffrée Telegram… du moins à un (gros) détail près. Comme le souligne Neowin, Telegram permet un stockage illimité, tandis qu'Edge semble se restreindre à l'espace de stockage disponible sur le compte OneDrive de l'utilisateur.