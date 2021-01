Edge 88 débarque avec la synchro de l'historique et la barre de recherche latérale

Avec Edge 88, la barre de recherche latérale est désormais disponible pour tous. En sélectionnant du texte, vous pouvez effectuer une recherche web qui s'ouvrira sur le côté du navigateur après avoir sélectionné l'option correspondante via le clic droit. Il est toujours possible d'ouvrir la recherche dans un nouvel onglet, il s'agit seulement d'une option supplémentaire.

L'autre grande nouveauté est la synchronisation de l'historique et des onglets sur mobile et desktop. Il devient plus facile de retrouver des contenus quand on passe d'un appareil à l'autre. Cette fonctionnalité a commencé à être déployée auprès de certains utilisateurs ces derniers jours, et tout le monde y a droit à partir de maintenant.