Microsoft finalise l'intégration des thèmes pour la page d'onglet d'Edge

Les navigateurs articulés sur Chromium offrent plus ou moins d'options de personnalisation. Si Google Chrome autorise les internautes à remplacer la page d'accueil par une autre, ce n'est par exemple pas le cas d'Opera qui continue de proposer son Speed Dial historique.

La bonne nouvelle c'est que le navigateur Edge permet de remplacer la page par défaut, qui fait la part belle aux services de Microsoft, par une autre plus personnalisable. Après tout, si Microsoft Edge offre une belle alternative à Google Chrome, l'adopter n'impose pas de migrer vers tous les services de la société.

Une simple requête sur « new tab page » au sein du chrome Web store retourne diverses extensions offrant davantage de souplesse. C'est par exemple le cas de Homey, Infinity New Tab, Awesome New Tab Page ou encore New Tab Redirect.