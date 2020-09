Microsoft explique les optimisations qui rendent Edge plus rapide

Pour pallier ce problème, la firme de Redmond a introduit Sleeping Tab. Cette fonctionnalité est pour l'heure réservée à Edge Canary mais il est possible de l'activer en se rendant au sein des paramètres avancés (edge://flags).

Sleeping Tabs a pour but de décharger systématiquement les onglets non utilisés afin d'atténuer l'impact de l'application sur les performances globale de la machine. En libérant de la mémoire et en diminuant la charge sur le CPU, l'ordinateur affiche une meilleure autonomie, il est plus réactif et il en va de même pour Microsoft Edge.

Pour ce faire, Sleeping Tabs se base sur la fonctionnalité Freeze de Chromium mais Microsoft compte l'améliorer en permettant de déterminer un intervalle de temps avant son activation (deux heures par défaut). Aussi il sera possible de désactiver la fonction sur certaines applications web envoyant des notifications ou jouant un média en tâche de fond.